LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia ufficialmente la frazione

Notizia in breve

Alle 13:55 è iniziata ufficialmente la tredicesima tappa del Tour de France 2026. Durante i primi minuti di corsa, Nils Politt, atleta di una squadra internazionale, ha subito problemi meccanici che lo hanno costretto a fermarsi. La corsa è partita con alcuni ritardi e senza ulteriori incidenti segnalati. La classifica generale si aggiorna in tempo reale mentre i ciclisti affrontano la frazione odierna.