LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia ufficialmente la frazione

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13:55 è iniziata ufficialmente la tredicesima tappa del Tour de France 2026. Durante i primi minuti di corsa, Nils Politt, atleta di una squadra internazionale, ha subito problemi meccanici che lo hanno costretto a fermarsi. La corsa è partita con alcuni ritardi e senza ulteriori incidenti segnalati. La classifica generale si aggiorna in tempo reale mentre i ciclisti affrontano la frazione odierna.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE INIZIA UFFICIALMENTE LA TAPPA 13:55 Subito problemi meccanici per Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG). 13:53 Giornata estiva lungo le strade spagnole che caratterizzeranno la tappa. 30° al momento della partenza ed un vento che spira a 25 kmh con direzione sud. 13:49 Corridori che si avviano a percorrere i primi 6.1 km di tratto neutralizzato. 13:47 Percorso cittadino di Barcellona che promette scintille grazie a Côte du Chateâu de Montjuïc (1.6 km al 9.3% medio, terza categoria). Ultimi 700 metri verso l’arrivo che tenderanno all’insù con una pendenza media del 7%. 🔗 Leggi su Oasport.it

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