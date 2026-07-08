LIVE Paolini-Kostyuk 2-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’ucraina trova il break
Durante il match tra Paolini e Kostyuk a Wimbledon 2026, la giocatrice ucraina ha ottenuto un break nel secondo set. Kostyuk ha risposto con un attacco aggressivo, ma il suo rovescio si è fermato sul nastro. In una situazione di 0-30, si è spostata per rispondere di dritto sulla seconda di Paolini e ha concluso il punto con un colpo a sventaglio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Kostyuk aggredisce ancora in risposta ma il rovescio si ferma sul nastro. Seconda 0-30 Kostyuk si sposta ancora per rispondere di dritto sulla seconda di Paolini e trova il vincente con il colpo a sventaglio. È la terza volta negli ultimi 4 punti giocati con la seconda che Kostyuk trova il vincente in risposta. 0-15 Risposta profonda e centrale con il rovescio per Kostyuk che mette i piedi in campo e chiude con il dritto 2-4 Gioco Kostyuk: uno-due per l’ucraina. Paolini tenta un complicato cambio con il rovescio lungolinea che termina in corridoio. 40-0 Prima vincente dell’ucraina. 30-0 Ottima risposta di rovescio di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Paolini.
LIVE: Paolini VS Kostyuk, Cobolli VS Fery (Wimbledon 2026 - Quarti di finale)
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Paolini-Kostyuk, Wimbledon 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro
Leggi anche: LIVE Paolini-Kostyuk 0-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: entrano in campo le due giocatrici
Temi più discussi: Jasmine Paolini oggi a Wimbledon 2026 contro Marta Kostyuk: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis WTA; Wimbledon quarti, LIVE Paolini-Kostyuk: la cronaca in diretta del quarto di finale dalle 14.30; LIVE Paolini-Kostyuk, Wimbledon 2026 in DIRETTA: scoglio severo, ma l’azzurra adesso ci crede; Paolini-Kostyuk a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming.
Paolini-Kostyuk diretta Wimbledon: segui Jasmine ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE facebook
#Paolini- #Kostyuk: orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di #Wimbledon x.com
2026 Wimbledon Ladies' Singles Round 4: [13] J. Paolini def. [29] A. Eala 6-4, 4-6, 6-3 reddit
LIVE Paolini-Kostyuk 3-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra serve per rimanere nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Gioco Kostyuk: prima al centro e rovescio in avanzamento per l'ucraina. Paolini indovina l'angolo, ricaccia ... oasport.it
Paolini-Kostyuk 2-2, diretta oggi: equilibrio al servizio nel primo set. In palio la semifinale femminile. Dopo CobolliMercoledì a tinte azzurre a Wimbledon con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli in campo a caccia della semifinali. ilmessaggero.it