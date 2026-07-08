LIVE Paolini-Kostyuk 2-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’ucraina trova il break

Notizia in breve

Durante il match tra Paolini e Kostyuk a Wimbledon 2026, la giocatrice ucraina ha ottenuto un break nel secondo set. Kostyuk ha risposto con un attacco aggressivo, ma il suo rovescio si è fermato sul nastro. In una situazione di 0-30, si è spostata per rispondere di dritto sulla seconda di Paolini e ha concluso il punto con un colpo a sventaglio.