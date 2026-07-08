LIVE Paolini-Kostyuk 3-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurra serve per rimanere nel 1° set

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Wimbledon 2026 tra Paolini e Kostyuk, l’italiana ha ottenuto un punto decisivo con un doppio tocco che ha messo in difficoltà l’avversaria. La giocatrice ucraina ha commesso un errore in backhand, portando il punteggio a 3-5 nel primo set. Paolini serve ora per rimanere nel set, mentre il punteggio segna 40-40. La sfida prosegue con l’azzurra che cerca di mantenere la concentrazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Uno-due per l’italiana che fa giocare l’ucraina in corsa e viene premiata dall’errore in back di Kostyuk 40-40 Paolini serve una buona seconda al centro. Kostyuk risponde in allungo in back con il dritto e poi accelera con il dritto lungolinea che lascia ferma l’italiana. Seconda 40-30 Paolini spinge da fondo e costringe Kostyuk ad accorciare con il back. L’azzurra si avvicina bene alla palla ed accelera con il dritto lungolinea che si ferma sul nastro. 40-15 Il dritto lungolinea di Paolini si ferma a metà rete. 40-0 Kostyuk prova ad aggredire la seconda di Paolini ma mette lunga la risposta di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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