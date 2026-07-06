Nel match tra Paolini ed Eala, il punteggio è 5-2 e la filippina serve per rimanere nel set. Durante lo scambio, Eala commette un errore con il dritto inside in, che non passa. Successivamente, un colpo di Eala con il dritto lungolinea tocca la riga, portando il punteggio a 15-15. In un altro punto, Jasmine perde il controllo del dritto in contropiede, portando il punteggio a 15-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Non passa il dritto inside in di Eala. 15-15 Stavolta il dritto lungolinea invece pizzica la riga. 15-0 Jasmine perde il controllo del dritto in contropiede. 5-2 Game Paolini! SI! Dritto lungolinea perfetto della toscana. Dopo il cambio di campo Eala servirà per rimanere nel set. AD-40 Arriva il passante lungolinea di dritto vincente dell’azzurra. 40-40 Pressing con i colpi da fondo dell’asiatica, ancora parità. AD-40 Jasmine non si lascia impensierire dai rovesci in back della rivale e si procura una nuova chance di 5-2. 40-40 Regalo della filippina, che spedisce in rete la risposta di rovescio sulla morbida seconda di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Paolini-Eala 5-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: la filippina serve per rimanere nel set

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