LIVE Paolini-Eala 5-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | la filippina serve per rimanere nel set

Notizia in breve

Al momento, Paolini e Eala sono sul 5-4 nel set. Eala ha ottenuto un controbreak e serve ora per rimanere nel parziale. Dopo il cambio di campo, la giocatrice filippina si prepara a servire nuovamente. La partita prosegue con questa situazione, senza ulteriori dettagli sulle azioni successive.