LIVE Paolini-Eala 5-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | la filippina serve per rimanere nel set
Al momento, Paolini e Eala sono sul 5-4 nel set. Eala ha ottenuto un controbreak e serve ora per rimanere nel parziale. Dopo il cambio di campo, la giocatrice filippina si prepara a servire nuovamente. La partita prosegue con questa situazione, senza ulteriori dettagli sulle azioni successive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Controbreak Eala. Se ne va anche questo dritto di Paolini. Dopo il cambio di campo la filippina servirà nuovamente per rimanere nel set. 40-AD Palla del controbreak Eala. Troppa fretta per Jasmine, che manda in corridoio il dritto in uscita dal servizio. 40-40 Altro regalo di Eala, che getta via la risposta di rovescio sulla seconda dell’avversaria. 40-AD Palla del controbreak Eala. Rovescio incrociato stretto vincente della n.32 WTA. 40-40 Servizio, dritto inside out e chiusura a campo aperto dell’italiana. Parità. 30-40 Palla del controbreak Eala. Stavolta il rovescio in back dell’asiatica manda fuori tempo l’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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