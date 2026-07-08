LIVE Paolini-Kostyuk Wimbledon 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Paolini e Kostyuk è iniziato da pochi minuti a Wimbledon 2026. La giocatrice italiana ha aperto il torneo vincendo un incontro contro Montgomery, dopo aver perso il primo set e averne vinti due di fila. In precedenza, aveva battuto Golubic in due set e Sakkari con un punteggio di 6-1, 6-2. L’incontro prosegue con il confronto tra Paolini e Kostyuk, mentre la diretta viene aggiornata in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Paolini ha iniziato il torneo rimontando Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5) per poi battere Viktorija Golubic (7-6, 6-4) e dominare Maria Sakkari (6-1, 6-2). Negli ottavi la toscana è uscita vincitrice da una battaglia con Alexander Eala terminata per 6-4, 4-6, 6-3. 14.16 Jasmine Paolini è tornata a sorridere all’All England Club. Nello Slam londinese l’azzurra ha ritrovato il proprio miglior tennis e sta disputando il miglior torneo della propria stagione. 14.13 Tra circa 20 minuti inizierà l’ultimo quarto di finale del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2026. Paolini e Kostyuk si contendono un posto tra le migliori 4 di quest’edizione dello Slam londinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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