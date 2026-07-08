LIVE Paolini-Kostyuk 0-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | entrano in campo le due giocatrici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Le due giocatrici entrano in campo. 14.31 In semifinale la vincente di quest’incontro affronterà una tra Noskova e Mertens. Le due sono ora in campo sul punteggio di 2-2. 14.28 Paolini è avanti 2-1 nei precedenti con Kostyuk anche se l’ultima sfida risale al 2023. Tutti i precedenti si sono disputati sul cemento: nel 2022 l’ucraina si è imposta nelle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati, mentre l’italiana ha vinto a Cluj-Napoca (indoor). Nel 2023 le due si sono riaffrontate a Cincinnati con l’azzurra che ha trionfato nettamente. 14.25 A Wimbledon l’ucraina ha esordito contro Nadia Podoroska (6-1, 6-2) per poi battere in 3 set sia Anna Blinkova (6-7, 6-3, 6-3) che Emma Navarro (6-2, 4-6, 6-1), Negli ottavi Kostyuk ha regolato Ashlyn Krueger con un doppio 6-4 in 84 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Paolini VS Kostyuk, Cobolli VS Fery (Wimbledon 2026 - Quarti di finale)

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