LIVE Paolini-Kostyuk 0-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | entrano in campo le due giocatrici

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Le due giocatrici entrano in campo. 14.31 In semifinale la vincente di quest’incontro affronterà una tra Noskova e Mertens. Le due sono ora in campo sul punteggio di 2-2. 14.28 Paolini è avanti 2-1 nei precedenti con Kostyuk anche se l’ultima sfida risale al 2023. Tutti i precedenti si sono disputati sul cemento: nel 2022 l’ucraina si è imposta nelle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati, mentre l’italiana ha vinto a Cluj-Napoca (indoor). Nel 2023 le due si sono riaffrontate a Cincinnati con l’azzurra che ha trionfato nettamente. 14.25 A Wimbledon l’ucraina ha esordito contro Nadia Podoroska (6-1, 6-2) per poi battere in 3 set sia Anna Blinkova (6-7, 6-3, 6-3) che Emma Navarro (6-2, 4-6, 6-1), Negli ottavi Kostyuk ha regolato Ashlyn Krueger con un doppio 6-4 in 84 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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