LIVE Grant-Bartunkova 0-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | entrano in campo le due giocatrici

Al torneo WTA di Roma, le due tenniste stanno per iniziare il loro match. Le giocatrici si stanno avvicinando alla rete per il sorteggio, prima di dare il via ufficiale alla partita. La sfida tra Grant e Bartunkova è ancora senza punti, e i loro incontri sono in corso. La diretta segue da vicino ogni movimento delle atlete, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 18.17 Le due giocatrici si avvicinano a rete per il sorteggio. 18.15 Entrano in campo Tyra Caterina Grant e Nikola Bartunkova 18.14 Bartunkova occupa la posizione numero 94 del ranking WTA. La ceca si è messa in mostra agli Australian Open dove ha raggiunto il terzo turno superando le qualificazioni e battendo anche Belinda Bencic 18.11 Questa mattina è arrivato il forfait di Victoria Mboko, numero 9 del mondo, che originariamente sarebbe dovuta essere l’avversaria dell’italiana. Al suo posto è entrata in tabellone Nikola Bartunkova, ventenne della Cechia. La classe 2006 di Praga è stata sconfitta all’ultimo turno delle qualificazioni da Anastasia Potapova.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova 0-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: entrano in campo le due giocatrici Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la pioggia interrompe il programm Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: IBI 26 su SuperTennis: ora Osaka, alle 18 live Grant-Bartunkova; Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno; Tyra Grant-Nikola Bartunkova: dove vedere la partita in tv e streaming | Internazionali d’Italia. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Osaka batte Lys per 6-4, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Tra ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it Niente sfida contro la testa di serie Mboko: l’avversaria di Grant nel secondo turno sarà Nikola Bartunkova, sconfitta in 3 set da Potapova nelle qualificazioni - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com