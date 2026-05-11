LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | le giocatrici entrano in campo

Alle ore 18:00, le giocatrici sono entrate in campo per il match delle qualificazioni del torneo WTA di Roma 2026. La partita vede in coppia Errani e Paolini contro Maduzzi e Paganetti. La diretta sta aggiornando in tempo reale l'ingresso e l'inizio del gioco, con le atlete pronte a disputare il primo set. Gli spettatori seguono con attenzione l'inizio di questa sfida sui campi della capitale italiana.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:00 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo. 17:57 È il primo match in un WTA 1000 per le due giovani classe 2006. Maduzzi e Paganetti hanno ottenuto la wild card vincendo il torneo di prequalificazione per l’importante torneo romano. 17:54 Paolini ed Errani devono difendere la vittoria dello scorso anno. Un eventuale uscita prematura sarebbe negativa in ottica ranking WTA. 17:52 Non ci sono precedenti tra le due coppie. Le giocatrici si affrontano quindi per la prima volta. 17:47 VavassoriBolelli vincono il match tie-break per 10-8 e volano al R16 del tabellone principale. A breve scenderanno in campo PaoliniErrani opposte a MaduzziPaganetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le giocatrici entrano in campo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si... LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: a breve l’esordio romano delle campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Il primo set finisce 6-2 a favore di Bhambri/Venus. Finito l'incontro tocca al derby azzurro. 16:04 ... oasport.it