LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | doppio argento azzurro nelle 4×100 sl! Nannucci e Domina in finale dei 200 sl

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due atleti italiani hanno conquistato due medaglie d’argento nella staffetta 4x100 stile libero agli Europei juniores 2026. Nannucci e Domina sono entrati in finale nei 200 metri stile libero. La giornata si conclude alle 19.38, con l’ultima notizia del giorno, e riprenderà domani alle 9.00 con le batterie della seconda sessione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.38: Per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 9.00 per la seconda sessione di batterie 19.37: Non tutto è andato per il meglio nelle semifinali che hanno promosso Lucrazia Domina e Bianca Nannucci alla finale dei 200 sl, Damiano Cappellazzuo alla finale dei 200 sl, Francesca Petrillo Giannini alla finalke dei 50 rana e Stefano Mogno e Thomas Carapia alla finale dei 200 farfalla 19.35: Inizia con un doppio argento il cammino dell’Italia all’Europeo di Monaco. Nella 4×100 stile libero donne Gbr ingiocabile con il nuovo record europeo ma azzurre comunque solide e brave a prendersi la seconda piazza in rimonta sulla Russia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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