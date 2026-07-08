L’Italia ha battuto l’Ucraina con un punteggio di 3-1 nella partita di volley femminile valida per la Nations League 2026. La partita si è conclusa con le azzurre che hanno ottenuto la vittoria, segnando il ritorno in campo delle giocatrici più esperte. La cronaca in diretta si conclude qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live della nostra Nazionale di pallavolo femminile, grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento. Buon proseguimento di giornata a tutti! 13.00 Le azzurre di Velasco torneranno in campo il 10 luglio alle 14.30 contro il Belgio, sempre alla Kai Tak Arena di Hong Kong. 12.58 Questo il tabellino delle azzurre, con Antropova che si è distinta con ben 18 punti messi a segno solo in attacco, mentre è migliorare Egonu che fa parte di quel gruppo di giocatrici italiane con ancora troppi pochi allenamenti nelle gambe per poter dire la sua: Antropova 25 punti, Fahr 14 punti, Sylla 12 punti, Danesi 9 punti, Nervini 8 punti, Orro 4 punti, Egonu 3 punti, Omoruyi 2 punti 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 3-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria delle azzurre contro le gialloblu, tornano in campo le big!

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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L'Italia torna in campo per la Week 3 di Volleyball Nations League, in programma a Hong Kong, e lo fa finalmente con il gruppo al completo. Ore 11:00 (italiane) Italia vs Ucraina #CEV #VNL2026 #Volleyball #Volley #Pallavolo #Sylla #Danesi #It x.com

LIVE Italia-Ucraina 3-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria delle azzurre contro le gialloblu, tornano in campo le big!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it

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