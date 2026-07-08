LIVE Italia-Ucraina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | tornano Egonu e tutte le big!

Nella partita di Nations League femminile di volley, l’Italia affronta l’Ucraina con Egonu in campo. La gara è in corso e le squadre si affrontano senza sosta. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni principali. Le giocatrici italiane, tra cui Egonu, sono in campo per tutta la durata del match. La cronaca si svolge senza interruzioni, seguendo passo passo le fasi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Ucraina valido per la prima partita della terza settimana della Nations League volley femminile, che le azzurre del nostro commissario tecnico Julio Velasco vogliono vincere per il terzo anno di fila per poi mirare agli Europei di fine agosto. La rosa delle campionesse del Mondo e olimpiche, da questa settimana in poi, avrà una svolta a dir poco clamorosa: dopo giorni dove abbiamo visto le seconde linee della Nazionale figurare, e anche benissimo, è arrivato il momento di schierare in campo le... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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