LIVE Italia-Bulgaria 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti nel terzo set 14-12
Durante la partita tra Italia e Bulgaria nella Nations League di volley femminile, le azzurre sono in vantaggio 2-0 nei set. Nel terzo set, il punteggio è 14-12, con Gaia che ha realizzato il servizio dopo essere entrata in campo. Giovannini ha sostituito Omoruyi, mentre Antropova è rientrata al posto di Spirito. Attualmente il punteggio nel set è 18-18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 In rete il servizio di Gaia, appena entrata. Giovannini entra per Omoruyi, mentre Antropova rientra per Spirito. 18-17 Ancora Omoruyi! Parallela piazzata perfetta! 17-17 Mani fuori di Paskova. Scola e Diop entrano per Cambi e Adigwe. 17-16 Attacco vincente verso posto sei di Adigwe. 16-16 Adigwe subisce anche il muro. 16-15 Esce l’attacco di Adigwe da posto due, non trova le mani del muro. 16-14 Attacco vincente di Stoyanova da posto due. 16-13 Milanova pesta la riga dei tre metri. 15-13 Sbagliano anche le nostre avversarie. 14-13 Esce il servizio italiano. Time-out della Bulgaria. 14-12 Diagonale di Omoruyi, ottimo ingresso per lei! 13-12 Le azzurre tornano avanti con il mani fuori di Adigwe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italy Vs Bulgaria | Week 1 | Women's Volleyball Nations League 2026 | Live Score Update
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