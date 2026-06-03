LIVE Italia-Bulgaria 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti nel terzo set 14-12

Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Bulgaria nella Nations League di volley femminile, le azzurre sono in vantaggio 2-0 nei set. Nel terzo set, il punteggio è 14-12, con Gaia che ha realizzato il servizio dopo essere entrata in campo. Giovannini ha sostituito Omoruyi, mentre Antropova è rientrata al posto di Spirito. Attualmente il punteggio nel set è 18-18.