LIVE Italia-Bulgaria 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti nel terzo set 14-12

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Bulgaria nella Nations League di volley femminile, le azzurre sono in vantaggio 2-0 nei set. Nel terzo set, il punteggio è 14-12, con Gaia che ha realizzato il servizio dopo essere entrata in campo. Giovannini ha sostituito Omoruyi, mentre Antropova è rientrata al posto di Spirito. Attualmente il punteggio nel set è 18-18.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 In rete il servizio di Gaia, appena entrata. Giovannini entra per Omoruyi, mentre Antropova rientra per Spirito. 18-17 Ancora Omoruyi! Parallela piazzata perfetta! 17-17 Mani fuori di Paskova. Scola e Diop entrano per Cambi e Adigwe. 17-16 Attacco vincente verso posto sei di Adigwe. 16-16 Adigwe subisce anche il muro. 16-15 Esce l’attacco di Adigwe da posto due, non trova le mani del muro. 16-14 Attacco vincente di Stoyanova da posto due. 16-13 Milanova pesta la riga dei tre metri. 15-13 Sbagliano anche le nostre avversarie. 14-13 Esce il servizio italiano. Time-out della Bulgaria. 14-12 Diagonale di Omoruyi, ottimo ingresso per lei! 13-12 Le azzurre tornano avanti con il mani fuori di Adigwe. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

live italia bulgaria 2 0 nations league volley femminile 2026 in diretta azzurre avanti nel terzo set 14 12
© Oasport.it - LIVE Italia-Bulgaria 2-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti nel terzo set, 14-12
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italy Vs Bulgaria | Week 1 | Women's Volleyball Nations League 2026 | Live Score Update

Video Italy Vs Bulgaria | Week 1 | Women's Volleyball Nations League 2026 | Live Score Update

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Bulgaria 1-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti anche nel secondo set, 16-12L’Italia conduce 16-12 nel secondo set contro la Bulgaria nella partita di Nations League femminile 2026 di volley.

LIVE Italia-Bulgaria 1-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo aver vinto 25-22 il pimo setL’Italia ha vinto il primo set contro la Bulgaria con il punteggio di 25-22 nella partita di Nations League femminile 2026.

Temi più discussi: Italia - Bulgaria in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; VNL: domani alle 21:30 l’esordio con la Bulgaria; VNL: quando e dove vedere le sfide dell’Italia con Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile.

italia bulgaria live italia bulgaria 2Italia-Bulgaria diretta Nations League: segui il debutto delle azzurre di Velasco LIVELe campionesse italiane, vincitrici delle ultime due edizioni del prestigioso torneo, fanno il loro esordio contro le bulgare di Antonina Zetova: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

italia bulgaria live italia bulgaria 2LIVE Italia-Bulgaria 2-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre centrano il raddoppio vincendo 25-16 il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-16 Azzurre avanti di due set! L'Italia vince anche il secondo parziale grazie al muro di Diop su Koleva! oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web