Cobolli ottiene un break immediato e si porta 4-6, 1-0 nel secondo set. All’inizio del game, Fery conquista il primo punto con una volée profonda e vincente. Cobolli conferma il break con un servizio e un dritto preciso, portandosi sul 2-0. Successivamente, con un dritto lungolinea, il numero 10 chiude il punto sul 40-15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Volée profonda e vincente di Fery. 2-0 Cobolli conferma il break con un servizio e dritto importante. 40-15 Dritto lungolinea perfetto e vincente del numero 10. 30-15 Grande risposta di Fery, ma Cobolli è pronto in uscita dal servizio piazzando un grande dritto lungolinea. Seconda palla. 15-15 Servizio al centro vincente. 0-15 Fery raggiunge la palla corta azzurra e chiude il punto. 1-0 Break immediato dell’azzurro che chiude con il dritto, con la difesa inglese che non può superare il nastro. 0-40 Doppio fallo! Tre palle break per il romano. Seconda palla. 0-30 Passante meraviglioso di Cobolli che trova il dritto in allungo lungolinea! 0-15 In rete il dritto diagonale in uscita dal servizio di Fery. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery 4-6 1-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro.

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