Un scambio spettacolare ha visto Cobolli vincere un punto decisivo contro Fery, che ha tentato di rispondere a ogni colpo senza riuscire a contenere il primo smash dell’azzurro. La partita è in corso nel secondo set a Wimbledon 2026, con Cobolli al servizio per mantenere la possibile rimonta. Attualmente il punteggio segna 4-6, 4-5.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Scambio pazzesco vinto da Cobolli! Fery ha preso di tutto, e si è dovuto arrendere al primo smash di Flavio, troppo potente da tenere in campo!! Seconda palla pesante. 30-30 Ace importantissimo del numero 10! 15-30 Lungo il dritto lungolinea di Flavio, si mette male. 15-15 In rete il dritto del romano dopo la grande risposta dell’inglese. 15-0 Guizzo a rete pazzesco di Cobolli che chiude una volée strepitosa nonostante il gran passante di Fery. 4-5 Non resta in campo la risposta di rovescio diagonale di Cobolli, che dopo la pausa servirà ancora per restare nel set sperando che l’esito sia diverso rispetto al parziale precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery 4-6 4-5, Wimbledon 2026 in DIRETTA: azzurro al servizio per restare nel secondo set

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