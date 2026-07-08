LIVE Amorim | Milan un onore Vogliamo vincere la seconda stella

Un allenatore ha dichiarato di essere molto diverso dall’ex tecnico con cui ha lavorato, affermando di aver imparato molto da lui. Ha aggiunto che, pur rispettando le differenze, spera di vincere e ha sottolineato che questa è l’unica cosa in comune tra loro. La sua dichiarazione si riferisce a un obiettivo di successo e al desiderio di conquistare una seconda stella.

"Sono completamente diverso da lui, ho imparato moltissimo da lui, ma quando si è allenatore non si può copiare nessuno. Spero di vincere e questa è l'unica cosa che credo di avere in comune. Ho molto rispetto per lui, ma sono completamente diverso. La comunicazione è fondamentale e sarà facile con me, spero". "Non voglio parlare di ogni elemento del team. Bisogna adeguarsi al mercato, io devo valutare la squadra, conoscere la squadra, spiegare i vari profili e poi tutti insieme definiremo il team migliore per l'inizio del campionato. Certo, serve tempo, ma sono felice della squadra" "Ho scambiato delle idee e ho le mie opinioni, conosco Paulo e Sergio Conceiçao, ma voglio provare a fare le cose come le intendo io. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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