Amorim parla già italiano | Il Milan un onore qui per vincere

Da video.gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14 di oggi, l’ex allenatore del Manchester United è arrivato all’aeroporto di Linate Prime e ha pronunciato le prime parole da nuovo tecnico del Milan. In italiano, ha affermato che il club rappresenta un onore e che è lì per vincere. Non sono state rilasciate dichiarazioni ulteriori durante l’arrivo.

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Le prime parole da milanista di Ruben Amorim, atterrato poco prima delle 14 a Linate Prime, l'ex allenatore del Manchester United prova subito a parlare in italiano. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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