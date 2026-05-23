live alle 14 parla allegri alla vigilia di milan cagliari

Notizia in breve

Alle 14, il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. La conferenza si è tenuta a Milanello, poche ore prima dell'inizio del match. Ha risposto alle domande dei giornalisti, commentando le condizioni della squadra e le strategie per la sfida. Il tecnico ha anche parlato delle assenze e delle possibilità di formazione per l'incontro in programma nel pomeriggio.