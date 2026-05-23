LIVE Alle 14 parla Allegri alla vigilia di Milan-Cagliari

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14, il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. La conferenza si è tenuta a Milanello, poche ore prima dell'inizio del match. Ha risposto alle domande dei giornalisti, commentando le condizioni della squadra e le strategie per la sfida. Il tecnico ha anche parlato delle assenze e delle possibilità di formazione per l'incontro in programma nel pomeriggio.

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La CONFERENZA in 5 minuti! Allegri alla vigilia di CAGLIARI-MILAN

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