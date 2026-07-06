LIVE Paolini-Eala Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurra in campo alle 14.30

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14:30 si svolge il secondo incontro tra le due tenniste, con l’asiatica che ha vinto il primo confronto a febbraio in due set nel torneo di Dubai.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra le due giocatrici, con l’asiatica che a febbraio si impose in due parziali nel torneo WTA di Dubai. 14:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del match di ottavi di finale di Wimbledon 2026 tra Jasmine Paolini e la filippina Alexandra Eala. Poco meno di 20 minuti all’inizio della sfida. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale del torneo di Wimbledon 2026 tra Jasmine Paolini e la filippina Alexandra Eala. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici con l’asiatica avanti 1-0 dopo il successo colto nei sedicesimi di finale del torneo di Dubai disputato lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview

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