CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra le due giocatrici, con l’asiatica che a febbraio si impose in due parziali nel torneo WTA di Dubai. 14:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del match di ottavi di finale di Wimbledon 2026 tra Jasmine Paolini e la filippina Alexandra Eala. Poco meno di 20 minuti all’inizio della sfida. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale del torneo di Wimbledon 2026 tra Jasmine Paolini e la filippina Alexandra Eala. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici con l’asiatica avanti 1-0 dopo il successo colto nei sedicesimi di finale del torneo di Dubai disputato lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Paolini-Eala, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra in campo alle 14.30

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview

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