Liu Bolin ha presentato a Milano una performance di mimetizzazione nel Cenacolo, un’opera che intende lanciare un messaggio contro le guerre. L’artista cinese si è integrato nell’ambiente, rendendosi invisibile tra le opere e le architetture. La performance è stata interpretata come un simbolo di protesta e di riflessione, con Liu Bolin che ha definito questa esperienza come un sogno realizzato.

"Ci vuole un fisico bestiale.per fare quello che ti pare", cantava Luca Carboni. Nulla di più vero per Liu Bolin, l’artista cinese celebre per le sue performance di mimetizzazione dentro luoghi simbolo della storia dell’arte ma anche in panorami urbani. Per realizzare il dittico A message for beauty, due scatti che documentano la sua performance condotta nell’ottobre 2025 al cospetto dell’ Ultima Cena di Leonardo e all’interno della basilica in Santa Maria delle Grazie, è stato per otto ore quasi immobile, vestito con una tuta e con la faccia dipinta mentre i collaboratori del suo staff lo riprendevano per poi realizzare l’opera. Estenuante. Ma era "il suo sogno fin da quando ha iniziato a studiare la storia dell’arte italiana", traduce l’interprete di Bolin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Liu Bolin e il dono a Milano. Mimetizzarsi nel Cenacolo. Un monito contro le guerre: "Il mio sogno realizzato"

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