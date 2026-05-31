Una persona ha raccontato di essere entrata in una nuova casa il 4 aprile 2011, una data che ricorda come il compleanno del padre, e che rappresenta anche un giorno di doppio festeggiamento. Ha aggiunto di vivere vicino al mare e di aver realizzato il suo sogno. È stato fotografato in banchina mentre sorride.

"Sono entrato il 4 aprile 2011. Una data che ricordo in modo particolare perché è il compleanno di mio papà, quindi doppio festeggiamento quel giorno". Il carrarese Carlo Alibani, 39 anni, è un gruista di banchina La Spezia Container Terminal e ricopre anche il ruolo di formatore interno. In quattro anni ha istruito più di trenta colleghi tra nuovi ingressi e casi di cambio mansione. Opera con il sorriso, perché il suo sogno di lavorare a stretto contatto con il mare e il mondo portuale si è avverato. Da neoassunto, nel 2011, inizia manovrando una gru gommata. Quello è solo il primo passo di un percorso di crescita. "Sono passato a manovrare il carrello elevatore e successivamente ho conseguito la licenza per diventare gruista di banchina, ruolo che ricopro tuttora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In banchina con il sorriso: "Ho realizzato il mio sogno. Vivo a un passo dal mare"

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Massimo Cozzolino - Danzami Nei Sogni

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