? Punti chiave? In Breve L’artista Liu Bolin porterà il progetto Oltre il visibile tra L’Aquila e i borghi abruzzesi dal 11 al 13 giugno. L’artista cinese Liu Bolin si presenterà alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio giovedì 11 giugno 2026 per dare inizio a una serie di performance artistiche che toccheranno i luoghi più iconici dell’Abruzzo. Il progetto, denominato Oltre il visibile, nasce dalla collaborazione tra Geely Auto e la Galleria Gaburro e si inserisce nel più ampio programma di L’Aquila Capitale della Cultura 2026. L’iniziativa prevede una progressione di appuntamenti che vedranno l’artista mimetizzarsi con l’architettura e la natura, partendo dal capoluogo per spostarsi verso le vette e le foreste del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’artista Liu Bolin scompare tra i monumenti dell’Abruzzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Liu Jo Orologio Da Donna Liu: Recensione CompletaUn articolo recente analizza un orologio da donna del marchio Liu Jo, offrendo una recensione dettagliata del prodotto.

Addio a Diletta Boni: scompare l’artista che dipingeva l’inconscioÈ morta Diletta Boni, artista nota per le sue opere che interpretano l’inconscio attraverso simboli esoterici.

Temi più discussi: L’artista cinese Liu Bolin per L’Aquila Capitale della Cultura 2026; Liu Bolin si 'mimetizza' all'Aquila, tre performance per la Capitale Cultura; L'Aquila Capitale della cultura 2026: al via le performance dell’artista Liu Bolin per valorizzare l’Abruzzo; Liu Bolin, L’Aquila e il suo territorio oltre il visibile.

'L'uomo invisibile' Liu Bolin si mimetizza all'Aquila con l'arteL'Aquila ha ospitato le performance artistiche site-specific di Liu Bolin, l'artista internazionale l'uomo invisibile. Le sue opere mimetiche hanno dialogato con i simboli architettonici e paesaggis ... it.blastingnews.com

Liu Bolin si 'mimetizza' all'Aquila, tre performance per la Capitale Cultura(ANSA) - L'AQUILA, 10 GIU - Liu Bolin, l'artista cinese celebre per gli scatti fotografici mimetizzandosi con l'ambiente circostante, sbarca all'Aquila, dove sarà protagonista di tre performance pubbl ... msn.com