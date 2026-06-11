L’artista Liu Bolin scompare tra i monumenti dell’Abruzzo

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'artista Liu Bolin ha iniziato una performance in cui si mimetizza tra i monumenti dell’Abruzzo, in particolare a Collemaggio. La sua presenza tra le pietre fa parte di un progetto artistico che mira a fondersi con l’ambiente circostante. Dopo l’Aquila, si sposterà in altre località della regione per continuare la sua serie di interventi. La performance prevede che l’artista si integrerà con diversi contesti architettonici, senza utilizzare elementi di scena o trucco appariscente.

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? Punti chiave? In Breve L’artista Liu Bolin porterà il progetto Oltre il visibile tra L’Aquila e i borghi abruzzesi dal 11 al 13 giugno. L’artista cinese Liu Bolin si presenterà alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio giovedì 11 giugno 2026 per dare inizio a una serie di performance artistiche che toccheranno i luoghi più iconici dell’Abruzzo. Il progetto, denominato Oltre il visibile, nasce dalla collaborazione tra Geely Auto e la Galleria Gaburro e si inserisce nel più ampio programma di L’Aquila Capitale della Cultura 2026. L’iniziativa prevede una progressione di appuntamenti che vedranno l’artista mimetizzarsi con l’architettura e la natura, partendo dal capoluogo per spostarsi verso le vette e le foreste del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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