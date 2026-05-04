Litfiba | arriva la terza ristampa del singolo 17 Re

I Litfiba hanno annunciato la disponibilità di una terza ristampa del loro singolo “17 Re”. La nuova versione speciale, destinata a collezionisti e appassionati, segue il rapido esaurimento delle prime due ristampe, che sono state messe in vendita e sono andate esaurite in poche ore. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla tiratura.

foto di Riccardo Bagnoli FIRENZE – Dopo il successo immediato delle prime due ristampe, andate esaurite nel giro di poche ore, i Litfiba annunciano l’uscita di una terza ristampa del maxi singolo “17 Re”, proposta in una nuova versione speciale pensata per collezionisti e appassionati. Si tratta di un vinile trasparente che presenta sul lato A la versione originale del brano e sul lato B una registrazione live realizzata proprio questa sera sul palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, occasione in cui la band ha eseguito “17 Re” per la prima volta dal vivo, a quarant’anni dalla pubblicazione dell’omonimo album. Il pre-order della nuova ristampa sarà disponibile esclusivamente fino al 5 maggio attraverso lo store ufficiale di Sony Music, confermando l’alto interesse che circonda questo recupero discografico.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Litfiba: arriva la terza ristampa del singolo “17 Re” Litfiba Intervista 17 Re Notizie correlate I Litfiba arrivano a Pescara: in uscita "17 re", il singolo scritto del 1986 e rimasto segreto, che anticipa il tour estivoNella tarda mattina del 15 aprile si è tenuta la conferenza stampa del tour “Quarant’anni di 17 re” dei Litfiba, che questa estate infiammeranno, con... La formazione originale dei Litfiba torna con un grande concerto al Porto Antico per i 40 anni di “17 Re”Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale: un tour di 20 date in giro per l’Italia per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Litfiba: arriva la terza ristampa del singolo 17 Re -; Litfiba recuperano 17 Re dopo 40 anni: perché quel brano era rimasto fuori dall’album?; Litfiba: disponibile la terza ristampa del maxi single 17 Re, in una edizione speciale; LITFIBA 17 Re. LITFIBA: terza ristampa speciale di 17 Re e tour con la formazione originaleI LITFIBA rilanciano 17 Re con una terza edizione trasparente e versione live. Oltre 70.000 biglietti venduti per il tour celebrativo con formazione originale. megamodo.com I Litfiba ripubblicano 17 re, con la versione live al 1° maggioDopo la prima pubblicazione a 40 anni dall'uscita dell'album i Litfiba ristampano il singolo 17 RE, la canzone che ha dato il titolo all’album pubblicato nel 1986 ma che, pur registrata, fu esclusa ... rockol.it #PieroPelù #ActionFigure #litfiba #toroloco - facebook.com facebook Pelù con i Litfiba è Stato forte, convincente, audace x.com