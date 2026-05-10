Nel 1956 a Milano nasceva la scena dei Rock Boys, un gruppo di giovani musicisti che frequentavano i locali dedicati al rock. Tra di loro si distingueva un cantante che riusciva a interpretare brani in inglese senza averne piena conoscenza, attirando l’attenzione di pubblico e altri artisti. Questo periodo segnava l’inizio del rock in Italia, con i primi protagonisti che avrebbero influenzato il panorama musicale successivo.

? Domande chiave Chi erano i musicisti che frequentavano i locali dei Rock Boys?. Come faceva Celentano a cantare senza conoscere l'inglese?. Perché il movimento di Celentano derivava dalle doti di un ballerino?. Dove si è accesa la vera scintilla del rock prima del festival?.? In Breve I fratelli Ratti collaborarono con Celentano nel gruppo Rock Boys a Milano.. Jannacci, Gaber, Tenco e Mina frequentavano i locali dell'epoca come l'Ancora.. Il gruppo usava il grammelot per superare la barriera linguistica dell'inglese.. Il movimento preparò il terreno al festival del 18 maggio 1957.. I Rock Boys portarono il primo suono rock in Italia nel 1956 esibendosi all’Ancora di Milano, un anno prima del celebre festival del 18 maggio 1957 al Palazzo del Ghiaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 1956: i Rock Boys e l’alba del rock in Italia con Celentano

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