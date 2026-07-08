Domenica 5 luglio a Bologna, una lite tra due famiglie per l’uso di una giostrina nel parco “Giancarlo Susini” si è conclusa con un accoltellamento. Un uomo è stato ferito, così come una bambina di 11 anni. L’aggressione è avvenuta in un contesto di tensione tra le famiglie, con riferimenti a motivazioni di natura razzista. La dinamica dell’evento è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Forte tensione nella serata di domenica 5 luglio a Bologna, dove una lite tra due famiglie per l’utilizzo di una giostrina nel giardino pubblico “Giancarlo Susini” si è trasformata in una grave aggressione a sfondo razzista. Un cittadino tunisino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate ed evasione, dopo aver colpito un uomo pakistano e la figlia undicenne. L’uomo era già sottoposto alla detenzione domiciliare e ha agito fuori dagli orari consentiti. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella serata di domenica 5 luglio presso il giardino “Giancarlo Susini” in via Zaccherini Alvisi, a Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Virgilio.it - Lite per una giostrina a Bologna finisce nel sangue: padre accoltellato, ferita anche la figlia di 11 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lite finisce nel sangue: trasportato in ospedale con una ferita alla testaNella serata di ieri, all’interno di un’abitazione in via Pergusa a Castel Volturno, si è verificata una lite che si è conclusa con una ferita alla...

Una lite tra fratelli finisce nel sangue, uno dei due muore accoltellatoA Tricase, nel pomeriggio di oggi, una discussione tra due fratelli di nazionalità bengalese è degenerata in violenza, con uno dei due che è stato...

Lite per una giostrina a Bologna finisce nel sangue: padre accoltellato, ferita anche la figlia di 11 anniLite tra famiglie per una giostrina degenera in aggressione a Bologna: feriti padre e figlia, deferito un cittadino tunisino già ai domiciliari. virgilio.it

Lite per una giostra degenera in aggressione, ferita anche una bambinaUna lite tra due famiglie per l'utilizzo di una giostra è degenerata in un'aggressione a calci e pugni e anche colpi di coltello. E' successo domenica nel giardino Giancarlo Susini di via Zaccherini A ... ansa.it