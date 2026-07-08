Lite per una giostrina a Bologna finisce nel sangue | padre accoltellato ferita anche la figlia di 11 anni

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 5 luglio a Bologna, una lite tra due famiglie per l’uso di una giostrina nel parco “Giancarlo Susini” si è conclusa con un accoltellamento. Un uomo è stato ferito, così come una bambina di 11 anni. L’aggressione è avvenuta in un contesto di tensione tra le famiglie, con riferimenti a motivazioni di natura razzista. La dinamica dell’evento è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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Forte tensione nella serata di domenica 5 luglio a Bologna, dove una lite tra due famiglie per l’utilizzo di una giostrina nel giardino pubblico “Giancarlo Susini” si è trasformata in una grave aggressione a sfondo razzista. Un cittadino tunisino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate ed evasione, dopo aver colpito un uomo pakistano e la figlia undicenne. L’uomo era già sottoposto alla detenzione domiciliare e ha agito fuori dagli orari consentiti. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella serata di domenica 5 luglio presso il giardino “Giancarlo Susini” in via Zaccherini Alvisi, a Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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