Una lite tra fratelli finisce nel sangue uno dei due muore accoltellato

A Tricase, nel pomeriggio di oggi, una discussione tra due fratelli di nazionalità bengalese è degenerata in violenza, con uno dei due che è stato accoltellato e ha perso la vita. La lite si è sviluppata all’interno di un’abitazione e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Al momento, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti.

TRICASE – Un pomeriggio che si è trasformato in tragedia oggi a Tricase, dove una violenta lite familiare tra due fratelli di nazionalità bengalese è culminata in un omicidio. Il dramma si è consumato intorno alle 17 e 30 all'interno di un'abitazione al primo piano al civico 42 di via Cadorna.🔗 Leggi su Lecceprima.it IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: 35enne muore accoltellato. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 35 anni che è morto per le gravi ferite riportate. Fondi, lite tra giovanissimi finisce nel sangue: minorenne accoltellatoFondi, 23 marzo 2026 – Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi nel Lazio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Uomo scomparso dopo una lite con il fratello a Lecce, ritrovato in un groviglio di rovi: non voleva uscire; Forconi (Fratelli d'Italia) sulle fake news di cronaca a Montesilvano: Chi le diffonde non ama la città [VIDEO]; Lite a coltellate, 2 minori feriti a Bacoli; Dalla Groenlandia a Plymouth: 2.300 miglia d’oceano in tempesta con un Contessa 32. Omicidio nel Salento, lite tra fratelli sfocia nel sangue: muore un giovaneTRICASE (Lecce) - La lite tra fratelli, poi la tragedia. Un confronto iniziato per motivi ancora da chiarire è degenerato rapidamente in un’aggressione ... corrieresalentino.it Madre allettata, lite tra fratello e sorella a Corridonia: lui le preme la testa a terra e la zittisce con un cuscino, poi chiama i carabinieriCORRIDONIA - Lite in famiglia degenera in aggressione. Carabinieri arrestano un 61enne in flagranza di reato. Nella tarda mattinata di ieri 23 aprile 2026, i carabinieri della Stazione ... corriereadriatico.it Restano ora da accertare i motivi che hanno scatenato la lite finita in tragedia, probabilmente legati a questioni di natura familiare. - facebook.com facebook Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell'omicidio di Garlasco e cambia l'autore del delitto di Chiara Poggi, uccisa con un'arma che resta sconosciuta la mattina del 13 agosto del 2007. E' qua x.com