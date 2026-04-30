Lite finisce nel sangue | trasportato in ospedale con una ferita alla testa

Nella serata di ieri, all’interno di un’abitazione in via Pergusa a Castel Volturno, si è verificata una lite che si è conclusa con una ferita alla testa. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle eventuali conseguenze per la persona coinvolta.

Attimi conitati queli vissuti all'interno di una abitazione di via Pergusa a Castel Volturno dove sono giunti i sanitari del 118 per soccorrere un uomo.Presentava una profonda ferita alla testa. Dai primi accertamenti pare che l'uomo sia stato colpito al culmine di una lite.E' stato trasportato.🔗 Leggi su Casertanews.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Lite in piazza finisce nel sangue: 59enne colpito alla testa, è in terapia intensivaUna lite divampata all'improvviso e un uomo colpito alla testa con un calcio: ricoverato in ospedale è in pericolo di vita. Bari, lite stradale finisce a martellate: ferita alla testa una 25enne in viale Unità d'ItaliaUna ragazza di 25 anni è stata aggredita a colpi di martello la sera dell'11 febbraio in viale Unità d'Italia a Bari. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lite in piazza finisce nel sangue: 59enne colpito alla testa, è in terapia intensiva; Tor Cervara, la lite nel palazzo occupato finisce nel sangue. Accoltellato un uomo; Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Dolzago, lite in casa finisce nel sangue: uomo accoltellato dalla compagna, arrestata. Lite finisce nel sangue: trasportato in ospedale con una ferita alla testaAttimi conitati queli vissuti all'interno di una abitazione di via Perugia a Castel Volturno dove sono giunti i sanitari del 118 per soccorrere un uomo. Presentava una profonda ferita alla testa. Dai ... casertanews.it Lite tra ragazzine finisce nel sangue, 12enne azzannata da un rottweiler: indagini in corso, l'ipotesi che ci sia stato un comandoUna ragazzina di 12 anni ha riportato ferite ad una gamba giudicate guaribili in venti giorni dopo essere stata azzannata per strada da un cane rottweiler. È accaduto ... ilgazzettino.it Aizza il cane contro una ragazza durante una lite in strada: la scena finisce in un video e porta a un’accusa pesante. A Porto Cesareo due minorenni sono state denunciate per tentato omicidio dopo l’aggressione con il Rottweiler di famiglia: il ruolo dell’animal - facebook.com facebook Lite per occupare con una panchina finisce con un bottigliata, interviene la polizia. Nella zona del Piano ad Ancona. Un uomo colpito da una 30enne, "mi sono difesa" #ANSA x.com