L’Italia ha schierato Antropova al posto di Egonu nel match contro l’Ucraina nella Nations League 2026 di volley femminile, con Egonu in panchina. Orro, Sylla e Danesi sono scese subito in campo. La partita apre la terza settimana della fase preliminare della competizione.

L’Italia ha affrontato l’Ucraina nella Nations League 2026 di volley femminile, aprendo la terza e ultima settimana della fase preliminare della massima competizione internazionale itinerante. Le azzurre sono scese in campo a Hong Kong (Cina) per sfidare le giallobù, partendo con tutti i favori del pronostico per conquistare la settima vittoria nel torneo e compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. Per l’occasione il CT Julio Velasco è tornato ad avere a disposizione tutte le big, che avevano saltato le prime due week del torneo per godersi un periodo prolungato di meritata vacanza dopo i tanti impegni concentrati delle ultime annate agonistiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Egonu in panchina al ritorno in Nations League: preferita Antropova. Subito in campo Orro, Sylla e Danesi

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