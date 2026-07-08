LIVE Italia-Ucraina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre al completo con Egonu Sylla Orro e Danesi

Le giocatrici italiane sono al completo, con Egonu, Sylla, Orro e Danesi in campo per il match di Nations League femminile. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite il link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Ucraina valido per la prima partita della terza settimana della Nations League volley femminile, che le azzurre del nostro commissario tecnico Julio Velasco vogliono vincere per il terzo anno di fila per poi mirare agli Europei di fine agosto. La rosa delle campionesse del Mondo e olimpiche, da questa settimana in poi, avrà una svolta a dir poco clamorosa: dopo giorni dove abbiamo visto le seconde linee della Nazionale figurare, e anche benissimo, è arrivato il momento di schierare in campo le... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Maschile Week 2 | 25 Giugno 2026 PUNTEGGIO LIVE

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