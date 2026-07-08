Forse è tardi, ma l’Europa sembra aver capito il reale pericolo che corre con l’Islam politico, soprattutto perché questo ha messo radici nella società e ha fatto in modo di diventare attraente per i giovani e i giovanissimi attraverso i social. L’agenzia di intelligence interna austriaca Verfassungsschutz nel suo ultimo rapporto ha messo in evidenza il ruolo della Fratellanza Musulmana, organizzazione molto attiva in Europa, che già diversi Paesi hanno inserito nell’elenco delle associazioni terroristiche, che da anni lavora per guadagnare influenza all'interno della comunità musulmana e nelle istituzioni politiche e, soprattutto, mette in atto una strategia a lungo termine per la modifica istituzionale dell’Occidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L’Islam politico è nemico della democrazia: mettere al bando Fratelli Musulmani". L’appello dall’Austria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Austria, il sondaggio che svela il pensiero dei giovani musulmani: Islam e precetti religiosi al di sopra della leggeUn sondaggio condotto a Vienna rivela che il 41% dei giovani musulmani intervistati ritiene che l’Islam e i precetti religiosi debbano avere priorità...

L’appello a Mattarella delle eurodeputate leghiste: "Ci riceva per tutelare la libertà di espressione dall’Islam politico"Le eurodeputate leghiste hanno scritto un appello al presidente della Repubblica, chiedendo un incontro per tutelare la libertà di espressione contro...

Temi più discussi: La minaccia invisibile: come si diffonde l’Islam politico in Italia; Appello a Mattarella da tre eurodeputate della Lega: Minacciate perché denunciamo l'islamizzazione; Le eurodeputate leghiste con il bavaglio chiedono un incontro a Mattarella; L’appello a Mattarella delle eurodeputate leghiste: Ci riceva per tutelare la libertà di espressione dall’Islam politico.

L’islam non è certamente un monolite ma l’Italia ha importato quello più radicale e politico, peraltro sovvenzionato dai Fratelli Musulmani. x.com

L’Islam politico è nemico della democrazia: mettere al bando Fratelli Musulmani. L’appello dall’AustriaForse è tardi, ma l’Europa sembra aver capito il reale pericolo che corre con l’Islam politico, soprattutto perché questo ha messo radici nella società e ha fatto in modo di diventare attraente per i ... ilgiornale.it

Eurodeputate Lega con bavaglio scrivono a Mattarella: Islam politico è rischioCome sapete gli Islamisti hanno lanciato una pioggia di denunce nei nostri confronti, con l'obiettivo di zittire le nostre battaglie che sono questioni di libertà, è un modus operandi che si ripete d ... ansa.it

Perché i musulmani fin dai tempi antichi e ancora oggi si definiscono Sunniti, Sciiti o altro? reddit