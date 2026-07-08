L’Islam politico è nemico della democrazia | mettere al bando Fratelli Musulmani L’appello dall’Austria

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tribunale ha deciso di mettere al bando l’organizzazione Fratelli Musulmani, ritenuta una minaccia legale. La decisione arriva in un contesto in cui l’Islam politico si diffonde tra i giovani, sfruttando i social media per attrarre nuove adesioni. L’appello proveniente dall’Austria evidenzia come le autorità europee siano ormai consapevoli dei rischi legati a questa ideologia, considerata ostile alla democrazia.

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Forse è tardi, ma l’Europa sembra aver capito il reale pericolo che corre con l’Islam politico, soprattutto perché questo ha messo radici nella società e ha fatto in modo di diventare attraente per i giovani e i giovanissimi attraverso i social. L’agenzia di intelligence interna austriaca Verfassungsschutz nel suo ultimo rapporto ha messo in evidenza il ruolo della Fratellanza Musulmana, organizzazione molto attiva in Europa, che già diversi Paesi hanno inserito nell’elenco delle associazioni terroristiche, che da anni lavora per guadagnare influenza all'interno della comunità musulmana e nelle istituzioni politiche e, soprattutto, mette in atto una strategia a lungo termine per la modifica istituzionale dell’Occidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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