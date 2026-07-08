L’Iran minaccia | Chiunque sostenga i raid Usa è un obiettivo legittimo

L’Iran ha dichiarato che chiunque dia supporto alle operazioni militari statunitensi contro di lui sarà considerato un “obiettivo legittimo”. La minaccia arriva dopo che le forze americane hanno condotto raid nella regione, senza specificare chi possa essere colpito. La comunicazione è stata diffusa attraverso un portavoce ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di eventuali azioni di risposta.

Chiunque sostenga le forze armate degli Stati Uniti nei loro attacchi contro l’Iran sarà considerato un “obiettivo legittimo” da Teheran. L’avvertimento è contenuto in una nota diramata oggi dal Comando congiunto interforze Khatam al-Anbiya, il vertice militare delle forze armate della Repubblica islamica, dopo l’escalation scoppiata nella notte nello Stretto di Hormuz e le minacce di Trump, che dal vertice della Nato in corso ad Ankara, in Turchia, ha fatto sapere di considerare “finito” il cessate il fuoco con l’Iran. L’avvertimento di Teheran “Qualsiasi fonte di sostegno all’esercito statunitense nella sua aggressione contro la sovranità e il territorio della Repubblica islamica dell’Iran sarà un obiettivo legittimo per le forze armate”, si legge nel comunicato citato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna. 🔗 Leggi su Tpi.it

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