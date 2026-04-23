Iran-Usa Washington minaccia chiunque piazzi mine sullo Stretto

Da tv2000.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno avvertito che prenderanno misure contro chiunque tenti di piazzare mine nello Stretto di Hormuz, in un contesto di tensioni crescenti tra Washington e Teheran. La regione è al centro di un’instabilità che coinvolge il controllo delle rotte marittime e la sicurezza energetica mondiale. La minaccia si inserisce in un quadro di scontri più ampi tra le due potenze, che si sono affrontate anche con azioni militari e diplomatiche recenti.

La guerra in Medio Oriente. Braccio di ferro tra Stati Uniti ed Iran su Hormuz. Washington minaccia chiunque piazzi mine sullo Stretto. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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