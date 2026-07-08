Due imprenditori sono stati denunciati durante controlli ambientali condotti dai Carabinieri del Nucleo Forestale nelle aree di Lioni e Mugnano del Cardinale. Le verifiche hanno riguardato autorizzazioni, vincoli idrogeologici e la combustione illegale di rifiuti. Durante le operazioni è stata sequestrata un’area di circa 100 metri quadrati.

Verifiche del Nucleo Forestale tra autorizzazioni, vincoli idrogeologici e combustione illecita di rifiuti. Sequestrata un’area di circa 100 metri quadrati. Controlli dei Carabinieri nel settore della tutela ambientale tra Lioni e Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. Secondo quanto riportato in una nota stampa dei Carabinieri, due imprenditori sono stati denunciati al termine di una serie di accertamenti mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali. Le verifiche sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni e di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale. Nel territorio di Lioni, i militari hanno controllato una società operante nel settore estrattivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lioni e Mugnano del Cardinale, controlli ambientali dei Carabinieri: denunciati due imprenditori

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