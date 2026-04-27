San Giorgio Ionico controlli a tappeto dei carabinieri | due imprenditori denunciati

A San Giorgio Ionico, i carabinieri hanno portato avanti controlli estesi sul territorio, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Comando provinciale di Taranto. Durante le verifiche, sono state denunciate due persone ritenute imprenditori. Le attività sono state svolte nei giorni scorsi e hanno coinvolto diversi interventi di ispezione sul campo. La vicenda si inserisce in un piano di controlli più ampio volto a monitorare la conformità alle normative.

Tarantini Time Quotidiano Operazione di controllo del territorio a San Giorgio Ionico, dove nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito una serie di verifiche nell’ambito di un piano coordinato disposto dal Comando provinciale di Taranto. L’attività, condotta con il supporto delle stazioni di Grottaglie e Montemesola e del Nucleo ispettorato del lavoro, ha interessato alcune realtà imprenditoriali locali. Nel corso degli accertamenti sono emerse diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Due imprenditori, di 67 e 57 anni, sono stati denunciati a piede libero per presunte irregolarità, tra cui l’assenza del documento di valutazione dei rischi, la mancata dotazione di sistemi antincendio adeguati e l’inosservanza delle norme relative ai dispositivi di protezione individuale, fondamentali per prevenire incidenti.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - San Giorgio Ionico, controlli a tappeto dei carabinieri: due imprenditori denunciati Notizie correlate Lavoro in nero, a Forio controlli a tappeto dei Carabinieri: sanzionati due imprenditoriTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della stazione di Forio, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno individuato due... Forio: controlli a tappeto per i carabinieri. Sanzione di 8mila euro per due imprenditoriControlli su lavoro nero e sicurezza: attività sospese e sanzioni per i titolari a Forio. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lavoro nero e irregolarità: sospese 2 attività e denunciati due imprenditori; Fabs San Giorgio, conquistata la fase nazionale; Tamponamento a catena, quattro auto coinvolte: non si registrano feriti. Live esclusivo in Puglia il 31 luglio al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico - facebook.com facebook