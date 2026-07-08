L’esterno dell’Inter ha chiesto un aumento salariale per rinnovare il contratto. L’obbiettivo della società è confermare i giocatori chiave, tra cui il difensore, considerato un elemento fondamentale per il progetto tecnico. La trattativa riguarda cifre specifiche, ma i dettagli non sono stati resi noti. La volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme, con l’intenzione di trovare un accordo che soddisfi le esigenze di entrambi.

di Francesco Aliperta Dimarco e un futuro in nerazzurro: la volontà comune è quella di proseguire il cammino. Ecco la richiesta dell’esterno. L’Inter guarda al futuro con l’obiettivo prioritario di blindare le colonne portanti della formazione di Cristian Chivu. Tra i nomi in cima alla lista spicca quello di Federico Dimarco, reduce da una stagione straordinaria che lo ha visto trionfare come MVP della Serie A. Come riporta Il Giorno, «la volontà comune è ancora quella di andare avanti insieme. Federico Dimarco non ha cambiato idea. Nel suo futuro vede l’Inter». La trattativa: il riconoscimento economico richiesto dal giocatore. Nonostante il legame profondo, nelle ultime ore è emersa una novità importante legata al rinnovo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter vuole blindare Dimarco: l’MVP nerazzurro chiede un adeguamento salariale. Ecco le cifre

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