Dimarco diventa un murales | omaggio al recordman nerazzurro dopo una stagione da MVP

Notizia in breve

Un murales dedicato a Dimarco è stato realizzato in suo onore, raffigurandolo come omaggio al recordman nerazzurro. La scena celebra la stagione da MVP dell’esterno, protagonista del doppio successo della squadra. L’opera si trova in una zona cittadina, dove sono stati inseriti dettagli che richiamano le sue prestazioni e il ruolo nella squadra. La creazione artistica è stata pensata per rendere omaggio al giocatore e ai risultati ottenuti durante l’annata.