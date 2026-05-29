Dimarco diventa un murales | omaggio al recordman nerazzurro dopo una stagione da MVP
Un murales dedicato a Dimarco è stato realizzato in suo onore, raffigurandolo come omaggio al recordman nerazzurro. La scena celebra la stagione da MVP dell’esterno, protagonista del doppio successo della squadra. L’opera si trova in una zona cittadina, dove sono stati inseriti dettagli che richiamano le sue prestazioni e il ruolo nella squadra. La creazione artistica è stata pensata per rendere omaggio al giocatore e ai risultati ottenuti durante l’annata.
di Paolo Moramarco Dimarco diventa un murales: omaggio al recordman nerazzurro di Sorte, dopo la stagione da MVP dell’esterno protagonista del doblete. Federico Dimarco entra nella storia anche fuori dal campo: l’urban artist Sorte (@sorte su instagram) ha realizzato un murales a Milano, in viale Caprilli, a pochi passi da San Siro dedicato al terzino dell’ Inter, pubblicandolo sui propri social a pochi giorni dalla celebrazione del premio MVP della Serie A 2025-2026. Record e numeri di una stagione da protagonista. La stagione di Dimarco è stata straordinaria: 8 gol e 18 assist tra tutte le competizioni, tutti gli assist realizzati in campionato, stabilendo un record assoluto per la Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com
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