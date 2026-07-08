Il giocatore chiede un aumento dell’ingaggio per rinnovare il contratto con l’Inter. La richiesta riguarda uno stipendio più alto rispetto a quello attuale, in linea con i compagni di squadra più pagati. La società sta valutando la proposta, ma non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo. La trattativa è in corso senza annunci ufficiali.

Dimarco vuole restare a Milano, ma punta a uno stipendio in linea con gli altri big della rosa. La richiesta all’Inter. L’Inter guarda al presente senza perdere di vista il futuro e tra le priorità della dirigenza c’è il rinnovo di Federico Dimarco, uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione e considerato un elemento imprescindibile nello scacchiere di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’esterno nerazzurro è legato al club da un contratto valido fino al 2027, con un’opzione che consente alla società di estendere unilateralmente l’accordo per un’ulteriore stagione. Nonostante ciò, le parti sarebbero intenzionate a proseguire insieme, perché Dimarco continua a vedere il proprio futuro con la maglia dell’Inter. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Inter, pronto il rinnovo di Dimarco: il laterale nerazzurro chiede un adeguamento dell’ingaggio

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