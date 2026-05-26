Marzia Risaliti, attrice teatrale con oltre quindici anni di esperienza anche in cinema e televisione, è la compagna attuale di Marco Columbro. La donna ha raccontato di essere stata colpita subito dal suo attuale partner. Risaliti ha lavorato nel settore dello spettacolo per diversi anni, partecipando a produzioni teatrali, cinematografiche e televisive. La loro relazione è stata resa pubblica recentemente.

La compagna attuale di Marco Columbro è Marzia Risaliti, attrice teatrale, che ha lavorato anche nel mondo cinematografico e nel piccolo schermo da oltre quindici anni. Oggi il conduttore sarà tra gli ospiti del secondo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Dopo la conclusione della relazione con Stefania Santini, che aveva seguito la storia con Elena Perrucchini con il quale aveva avuto nel 1993 il figlio Luca, nei primi anni Duemila nella vita di Marco Columbro arriva una nuova donna, Marzia Risaliti. Nata in Svizzera nel 1969, la donna risiede a Firenze. Il debutto sul grande schermo risale al 2001, quando la vediamo in Hannibal di Ridley Scott, dove è presente con un ruolo secondario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Marzia Risaliti, la compagna attuale di Marco Columbro: “Mi ha colpito subito”

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