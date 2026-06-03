Ora l’intelligenza artificiale deve dimostrare di saper cambiare l’economia reale

L’intelligenza artificiale deve dimostrare di poter influenzare concretamente l’economia reale. Da anni, si parla di una rivoluzione inevitabile e dirompente, promossa come capace di migliorare la vita dei lavoratori e i rendimenti degli investimenti. Tuttavia, finora, non ci sono risultati tangibili che confermino questa trasformazione. La sfida attuale riguarda la capacità dell’IA di incidere effettivamente sui settori produttivi e sui mercati finanziari.

Per anni i cantori dell’intelligenza artificiale hanno annunciato l’avvento di una rivoluzione inevitabile e dirompente, destinata a migliorare la vita dei lavoratori e i rendimenti degli investitori. Da Sam Altman in giù, erano tutti convinti che la traversata nel deserto sarebbe stata più breve del previsto, descrivendoci una Terra promessa economica in cui sarebbe bastato inserire qualche algoritmo nei processi aziendali affinché il mondo del lavoro cambiasse per sempre. Più produttività, meno fatica, crescita economica accelerata. Macchine sempre più autonome avrebbero svolto la maggior parte delle attività cognitive oggi affidate agli esseri umani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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