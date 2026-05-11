Negli ultimi tempi si sono intensificati i dibattiti sull’intelligenza artificiale e le sue possibili conseguenze per il futuro dell’umanità. Le discussioni si concentrano sulla possibilità di scenari apocalittici, con alcune analisi che mettono in guardia sui rischi di un’evoluzione incontrollata di queste tecnologie. Mentre il mondo affronta crisi geopolitiche e emergenze sanitarie, il tema della sicurezza e dell’etica legata all’intelligenza artificiale risulta sempre più presente nel dibattito pubblico.

Lo so che abbiamo già tanti problemi gravissimi come la guerra russa all’Europa, la lucida follia trumpiana, lo stretto di Hormuz, il vento autocratico che spinge forte a tutte le latitudini, e ora pure l’hantavirus o come si chiama. So anche che, nell’Italia che ogni giorno in televisione e in Parlamento butta fuoco putiniano, si preferisce parlare di Nicole Minetti, di primarie di coalizione, dell’arte di regime come strumento di pace e di altre facezie, quindi mi rendo perfettamente conto che nessuno senta il bisogno di cogliere ulteriori cattivi presagi, in particolare se evocati da chi come noi da anni scrive senza sosta di Ucraina, Putin, Trump, di propaganda, di fake news e della riscossa dei nazifascisti rossi e bruni.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’intelligenza apocalittica, e la fine del mondo come lo conosciamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA VERDAD que NETFLIX OCULTÓ | El mensaje APOCALÍPTICO de El Gran Diluvio que TE CAMBIARÁ

Notizie correlate

“Fine del mondo alle porte”, l’assurda profezia apocalittica del Cremlino dopo gli attacchi all’Iran«Ci sono state cose peggiori nella storia umana…Ma allora non eravamo vivi, quindi ci sembra che la fine del mondo sia alle porte».

Lo spettacolo è stato annullato causa la fine del mondo”, continua la stagione presso lo Spazio EidosTempo di lettura: 2 minutiTerzo appuntamento, sabato 28 marzo 2026 alle ore 20,00, per la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti...

Argomenti più discussi: Scienza e fantascienza | L’intelligenza apocalittica, e la fine del mondo come lo conosciamo; Chi ha paura dell’IA?; I pericoli della narrazione sull’AI: l’intervista a Claude sul Corriere della Sera; L'AI distruggerà i produttori di software? Improbabile, dicono Fuggetta (Polimi) e Gambaro (Statale).