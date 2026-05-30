Sfruttamento made in Italy Il lavoro ’nascosto’ nel dibattito pubblico

GROSSETO "Sfruttamento made in Italy. Dalle passerelle ai rider lo schiavismo nascosto con cui conviviamo". Non è solo il titolo di un libro-inchiesta ma la fotografia impietosa di una realtà che attraversa anche il nostro territorio. Anche per questo oggi alle 10.30, la sala Pegaso ospiterà la presentazione del testo edito da People. Nell’incontro a ingresso libero organizzato dalla Cgil Grosseto e dallo Studio legale associato Pippi, Teglielli e De Martis, parteciperà l’autrice Sara Monaci, giornalista del Sole 24 Ore, che dialogherà con rappresentanti delle istituzioni, del sindacato e del mondo giuslavoristico. Dopo i saluti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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The 'Made in Italy' Lie

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