Lino d’Italia – Storia di un itALIENO | tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: trama e streaming del documentario. Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Lino D’Italia – Storia di un itALIENO, documentario del 2026 diretto da Marco Spagnoli sulla vita di Lino Banfi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Attraverso materiali d’archivio, testimonianze inedite e una messa in scena teatrale e surreale, il documentario mette in luce la straordinaria parabola artistica e umana di uno dei comici più amati dal pubblico italiano, Lino Banfi, simbolo di un’Italia popolare, generosa e autoironica. Protagonisti della scena sono due... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Su Rai 1 arriva Lino d’Italia - Storia di un itALIENO, il documentario dedicato a Lino Banfi. In onda l’8 luglio, alla vigilia del novantesimo compleanno dell’attore. x.com

Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: Rai 1 festeggia i 90 anni di Lino BanfiA pochissime ore dal suo 90esimo compleanno (Lino Banfi è nato ad Andria il 9 luglio del 1936), stasera alle 21.30 Rai 1 celebra la vita e la carriera dell’attore con la messa in onda di Lino d’Italia ... iodonna.it

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