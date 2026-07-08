La moglie di Lino Banfi ha chiesto al marito di chiedere al Papa di farli morire insieme, affermando che uno senza l’altro non potrebbe resistere. Questa richiesta è stata fatta dopo che Banfi avrebbe avuto un incontro con Papa Francesco. La conversazione si è svolta in un contesto di dialogo tra i due, senza ulteriori dettagli sull’incontro o sulle risposte del Papa.

“Visto che vai dal Papa, chiedigli se può farci morire insieme, perché uno senza l’altro non reggerebbe”, le parole della moglie di Lino Banfi dopo aver saputo che il marito avrebbe incontrato Papa Francesco. A raccontato è stato lo stesso attore durante un’intervista all’Italian Global Series. La richiesta a Papa Francesco Come riporta l’ANSA, Lino Banfi ha rivelato anche la risposta di Papa Francesco. “Magari avessi questo potere. La mia benedizione ce l’avete, pregate per me”, disse il Pontefice. L’attore ha raccontato che da quel momento nacque un rapporto di amicizia fino ad un’altra richiesta insolita. “Gli dissi che avevo bisogno di un Oscar e che l’unico premio che poteva darmi era una foto a braccetto con il Papa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lino Banfi e il rapporto con Papa Francesco, il racconto sulla richiesta della moglie: "Morire insieme"

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LINO BANFI SI CONFESSA: DAI SACRIFICI DELLA GIOVENTÙ AI SEGRETI DI UNA VITA STRAORDINARIA

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