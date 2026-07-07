Durante un’assemblea della Cei nel maggio 2024, il Papa ha commentato in modo colloquiale sull’ammissione degli omosessuali al sacerdozio, affermando che “nei seminari c’è già troppa frociaggine”. Lino Banfi, noto comico, ha raccontato di aver incontrato il Papa e di aver condiviso con lui momenti di amicizia, tra barzellette e incontri informali.

Qualcuno forse ricorderà quello strano maggio 2024 nel quale Papa Francesco, durante l’assemblea della Cei, affrontando il tema dell’ammissione al sacerdozio degli omosessuali, si era lasciato scappare, in tono colloquiale, che “nei seminari c’è già troppa frociaggine”. Una caduta di stile notevole per un Pontefice, che di lì a qualche giorno fu costretto anche a chiedere scusa. Ma a tutto ciò potrebbe esserci una spiegazione. Con un involontario responsabile. Ovvero, il comico Lino Banfi. Spieghiamo. Nel corso del pontificato di Bergoglio, il cardinale Francesco Coccopalmerio aveva voluto segnalare l’attore pugliese al Papa, sottolineando il suo impegno verso la Chiesa e i valori della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Lino Banfi e Papa Francesco, la storia dell'amicizia tra il comico e il Pontefice: dalle barzellette al club dei B

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