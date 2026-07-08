Ho chiesto tregua alla morte per altri 4 o 5 anni A 90 anni pensano evidentemente che io sia agli sgoccioli Allora gli faccio un bel gesto | così Lino Banfi

Lino Banfi, che compie 90 anni il 9 luglio, ha ritirato il Maximo Excellence Award alla seconda edizione di Italian Global Series. In un’intervista a Vanity Fair, ha detto di aver chiesto “tregua alla morte per altri 4 o 5 anni” e ha commentato: “A 90 anni pensano evidentemente che io sia agli sgoccioli. Allora gli faccio un bel gesto”.

Lino Banfi compirà 90 anni il 9 luglio e alla seconda edizione di Italian Global Series ha ritirato il Maximo Excellence Award. L’attore a Vanity Fair ha risposto in merito a chi gli chiede della morte, ma non è affatto infastidito: “Anche se pensano evidentemente che io sia agli sgoccioli. Allora gli faccio un bel gesto (mima il gesto dell’ombrello, ndr). Quando i giornalisti vengono a casa mia faccio vedere loro due coccodrillini che ho sulla scrivania e che so che, nel gergo vostro, rappresentano gli articoli che si preparano per quando morirà qualcuno. Dico sempre: se siete venuti per i coccodrilli, non c’è bisogno”. E ancora: “Non mi aspettavo di arrivare ai 90 anni così sano, pieno di fantasie e progetti: non sto mai fermo, faccio tantissimi viaggi e partecipo a tanti premi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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