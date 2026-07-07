A pochi giorni dal suo novantesimo compleanno, Lino Banfi ha raccontato di aver chiesto una tregua alla morte, ma di cercare ancora la mano della moglie tutte le sere. L’attore ha condiviso di mantenere vivo il ricordo e la presenza di chi non c’è più, attraverso gesti quotidiani. Banfi ha parlato anche del suo rapporto con la vita e della volontà di continuare a vivere con serenità, nonostante l’età avanzata.

A pochi giorni dal suo novantesimo compleanno, Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria, sostiene lo sguardo come pochi. Mentre risponde alle mie domande, seduto su una poltrona in una sala dalle volte intarsiate nel cuore di Rimini, è come se mi scannerizzasse, abbassando gli occhi solo in due momenti: quando parlerà di sua moglie Lucia, scomparsa tre anni fa, e quando ragionerà su cosa significhi per lui essere solo. Siamo alla seconda edizione di Italian Global Series che lo premierà con il Maximo Excellence Award e Banfi, nonostante sia ormai abituato al calore della gente e ai riconoscimenti, a stento trattiene l'entusiasmo e la gratitudine, a dimostrazione che le emozioni, quando sono vere, non hanno età». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lino Banfi: «A 90 anni ho chiesto una tregua alla morte. Ma la sera allungo la mano sul divano e cerco ancora quella di mia moglie»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lino Banfi: “Fui cacciato dal seminario, guardavo di nascosto le suore svestite. Paura dei 90 anni? Ho chiesto a sorella morte di aspettare”Lino Banfi ha rivelato di essere stato cacciato dal seminario, ricordando di aver osservato di nascosto le suore senza vestiti.

Lino Banfi: «Ho parlato con la morte. Mi ha detto che sono ai supplementari, ma che ho ancora tempo»L'attore ha raccontato di aver avuto un confronto con la morte, che gli ha detto di essere ancora ai supplementari ma di avere tempo.

Temi più discussi: Lino Banfi compie 90 anni: Il mio segreto? La burrata. Ora sogno un ruolo da cattivo; Rai Uno, Lino d’Italia - Storia di un itAlieno: il film sulla vita e la carriera di Lino Banfi; Lino Banfi: Festeggio 90 anni in famiglia pensando a mia moglie Lucia; I 90 anni di Lino Banfi, il segreto di nonno Libero? Burrata e orgoglio di destra. E nel cassetto il sogno di un ruolo da cattivo.

Per celebrare i 90 anni di Lino Banfi l'appuntamento con lo speciale Storia di un'itALIENO è alle 21.30 di domani su Rai Uno x.com

Lino Banfi A 90 anni vi chiedo di tornare a usare la parola ‘amore'Avete notato che mi sono tagliato i baffi dopo 40 anni?. Così Lino Banfi, in apertura della Conversazione con Carlo Gentile ... msn.com

Lino Banfi: Festeggio 90 anni in famiglia pensando a mia moglie Lucia che mi avrebbe detto commossa: Hai visto dove sei arrivato?Lo celebra anche Rai 1 con il documentario Lino d’Italia - Storia di un itAlieno. In onda in prima serata l'8 luglio ... iodonna.it