Il pubblico ministero ha annunciato a Napoli che, a partire da oggi, le conferenze stampa dei magistrati saranno videoregistrate. Questa decisione, comunicata dalla Procura generale, prevede l'uso di due telecamere per la registrazione. La misura è stata adottata in base a una delibera del Consiglio superiore della magistratura datata 10 giugno 2026. È la prima volta che una conferenza stampa ufficiale sarà documentata in questa modalità.

«Per la prima volta questa conferenza stampa sarà videoregistrata a cura della Procura generale con ben due telecamere, in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 giugno 2026». Da oggi, la Procura generale di Napoli registrerà le conferenze stampa. Ad annunziarlo, questa mattina, è stato il procuratore generale Aldo Policastro, che ha ribadito che «a mio parere personale, la delibera del Csm lascia ampi dubbi sulla compatibilità della normativa primaria e della normativa secondaria rispetto alla norma di legge, perché l'obbligo di aggiornamento non è previsto da nessuna norma». Secondo Policastro, però, vanno garantiti «due diritti fondamentali: il diritto all'informazione e il diritto alla reputazione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napoli.corriere.it - Linee guida sulla comunicazione dei magistrati, l'annuncio del Pg Policastro a Napoli: «Da oggi conferenze stampa videoregistrate»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Csm approva nuove linee guida sulla comunicazione istituzionale della giustizia italianaIl Consiglio superiore della magistratura ha approvato nuove linee guida sulla comunicazione istituzionale della giustizia italiana.

Spalletti difende il suo gruppo tra battute e scelte concrete: da Lecce a Lecce, conferenze a confronto. Così è cambiata la sua comunicazioneL'allenatore ha scelto di parlare con battute e parole dirette, passando da conferenze a confronto tra Lecce e altre tappe stagionali.

Temi più discussi: GIUSTIZIA E MEDIA - Uffici giudiziari: con le nuove linee guida sulla comunicazione più tutele per gli indagati; Linee guida comunicazione gioco, Agcom: ‘Pronte entro agosto’; PNRR – PINQuA – Il MIT autorizza la proroga per la conclusione degli interventi; Piani pandemici, la comunicazione del rischio resta il punto debole.

EUIPO: aggiornamento alle linee guida sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale generativa in conformità all’AI Act Ne ha discusso Noemi Canova di DLA Piper nell'articolo su Diritto al Digitale #EUIPO #lineeguida #IAgenerativa #dlapiper #proudto x.com

Linee guida comunicazione gioco, Agcom: ‘Pronte entro agosto’Davide Gallino, director of Media services dell'Agcom, fornisce i tempi sulla pubblicazione delle nuove linee guida per la comunicazione del gioco. gioconews.it

Leonardo Maria Del Vecchio crea la sua fondazioneNasce la Fondazione Lmdv, costituita su iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio per dare continuità e struttura a un ... msn.com