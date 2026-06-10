il csm approva nuove linee guida sulla comunicazione istituzionale della giustizia italiana

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato nuove linee guida sulla comunicazione istituzionale della giustizia italiana. Le regole mirano a rendere più ordinata la diffusione delle informazioni riguardanti le indagini e a tutelare le persone coinvolte. Le norme stabiliscono criteri per la divulgazione di dati e dettagli di procedimenti giudiziari, con l’obiettivo di garantire trasparenza e rispetto delle procedure. Le linee guida entreranno in vigore a breve.

IlConsiglio Superiore della Magistratura(Csm) ha approvato a maggioranza una nuova delibera che introducelinee guidadedicate allacomunicazione istituzionale degli uffici giudiziari. Queste direttive, adottate con4 voti contrari e 3 astensioni, testimoniano come il tema in questione sia delicato e oggetto diopinioni divergentiall’interno dell’organo. Le linee guida mirano principalmente amigliorare il dialogotra la giustizia e i cittadini, con unfocus particolare sulla tutela della reputazione delle personecoinvolte nei procedimenti. Il Csm punta, infatti, a evitare cheinformazioni incomplete o non ancora verificatepossano influenzare negativamente l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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