Una guida turistica ha accompagnato un gruppo di detenute sul Monte Pollino in un'escursione che è stata filmata e resa disponibile in streaming su Netflix. L'evento ha coinvolto le partecipanti in un'esperienza che ha avuto un impatto significativo sulla loro quotidianità. La produzione, che combina elementi di commedia e dramma, si concentra su questa interazione tra guida e detenute. La scena si svolge in un contesto naturale e fuori dal comune.

U n italianissimo universo, tra commedia e dramma, è il nucleo centrale di Il bene comune, da oggi disponibile in streaming su Netflix. Una guida turistica accompagna un gruppo di detenute sul Monte Pollino: un’avventura speciale che cambierà per sempre le loro vite. Rocco Papaleo, qui nelle vesti sia di regista sia di attore, dirige un cast tutto al femminile in cui risplende la brava e intensa Vanessa Sclarea, l’amatissima Imma Tataranni. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › “Il Bene Comune” di Rocco Papaleo, la recensione di Paolo Mereghetti Il bene comune, trama del film italiano da oggi su Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'incontro tra una guida turistica e un gruppo di detenute cambierà le loro vite

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