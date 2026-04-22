Una legge che cambierà per sempre il destino dei più giovani vietando loro l' acquisto di tabacco e prodotti da svapo a vita Una mossa drastica che mira ad azzerare le morti prevenibili
Nel Regno Unito è stata approvata una legge che vieta per sempre ai nati dopo il primo gennaio 2009 di acquistare sigarette tradizionali e prodotti da svapo. La misura si applica ai consumatori di tutte le età e mira a prevenire le morti legate al fumo e all’uso di tabacco. La normativa rappresenta una delle più rigorose in materia di controllo del tabacco e degli e-cigarette nel paese.
( a skanews) – Una svolta epocale: nel Regno Unito i nati dopo il primo gennaio del 2009 saranno sottoposti a un divieto a vita di acquistare sigarette sia tradizionali che elettroniche. Questo grazie all’approvazione sia alla Camera dei Comuni che alla Camera dei Lord del “Tobacco and Vapes Bill”, legge che punta a impedire a chiunque sia nato dopo il 2009 di iniziare a fumare, rendendo illegale per i negozi vendere loro tabacco, con l’obiettivo di creare una generazione libera dal fumo. Sigarette elettroniche: gli esperti spiegano i rischi per i giovani. guarda le foto La stretta sul fumo di sigaretta nel Regno Unito. Il provvedimento fa parte di una serie di misure volte ad affrontare gli effetti del fumo sulla salute, una delle principali cause di morte prevenibile, disabilità e cattiva salute nel Regno Unito.🔗 Leggi su Iodonna.it
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