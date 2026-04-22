Una legge che cambierà per sempre il destino dei più giovani vietando loro l' acquisto di tabacco e prodotti da svapo a vita Una mossa drastica che mira ad azzerare le morti prevenibili

Nel Regno Unito è stata approvata una legge che vieta per sempre ai nati dopo il primo gennaio 2009 di acquistare sigarette tradizionali e prodotti da svapo. La misura si applica ai consumatori di tutte le età e mira a prevenire le morti legate al fumo e all’uso di tabacco. La normativa rappresenta una delle più rigorose in materia di controllo del tabacco e degli e-cigarette nel paese.